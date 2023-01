Pugno di ferro su treni e nelle stazioni: nelle vacanze controllate 9.646 persone, 3 arresti

9.646 persone controllate, 3 arrestati, 21 indagati. 545 pattuglie impegnate nelle stazioni e 28 in abiti civili per attività antiborseggio per contrastare i furti in danno dei viaggiatori. 86 i servizi di vigilanza a bordo treno per un totale di 207 treni presenziati; 20 i servizi lungo linea e 36 quelli di ordine pubblico. Questi i risultati dell’attività durante le Festività Natalizie del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta.