Dal 15 gennaio a Chieri nuova linea festiva 1C

A partire da domenica 15 gennaio a Chieri sarà in servizio la nuova linea 1C festiva. L'obiettivo è di potenziare il servizio di trasporto pubblico per i residenti, in zone finora non completamente servite e in particolare nella giornata di domenica. Il percorso della linea 1C festiva, pur mantenendo gli stessi capolinea, sarà diverso da quello feriale: collega le Maddalene a Regione Rocche, passando per la stazione, il cimitero e la zona commerciale.

Nel dettaglio:

Direzione strada Andezeno: dal capolinea di via Fratelli Cervi presso la fermata n. 6112 prosegue per via della Resistenza, strada Cambiano, via Roma, piazza Europa, via Conte Rossi di Montelera, via Mondo, via Polesine, via Montù, via Aldo Moro, via Riva, via Bogino, corso Matteotti, strada Andezeno, inversione di marcia alla rotatoria di via Rocchette / strada Andezeno / via Verdi, via Andezeno (capolinea presso la fermata n. 6192 - "Rocchette Cap.").