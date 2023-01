Aborto, se ne parla con l'Ordine dei Medici al Circolo dei Lettori

Aborto, fine vita, intelligenza artificiale, medici e clima, rapporto medico-paziente: cinque argomenti che fanno discutere e su cui le scelte sono spesso complesse. Cinque martedì di discussione e di approfondimento al Circolo dei Lettori, fra gennaio e marzo.

È la rassegna “Facciamo il punto: scelte scomode e diritti”, organizzata e promossa dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Torino. Un progetto culturale nato dalla nuova rivista digitale dell’Ordine, Il Punto.it - confronti su medicina e sanità (ilpunto.it), e che parte dai medici ma si rivolge a un pubblico più ampio e traversale.

Ilpunto.it raccoglie e presenta, con un taglio interdisciplinare e dialettico, argomenti che riguardano la professione medica ma interessano una platea decisamente più vasta: l’etica, la deontologia, la politica sanitaria, i problemi della ricerca, il rapporto tra le professioni, la relazione di cura, la comunicazione clinica, la responsabilità professionale.

Accanto alla rivista digitale, il trimestrale (cartaceo o scaricabile in pdf, https://ilpunto.it/rivista) raccoglie gli articoli più rilevanti proponendo un nuovo format di comunicazione.

Il 17 gennaio, al Circolo dei Lettori, inizia quindi un percorso di riflessione e di approfondimento su temi di attualità che toccano da vicino le persone ma sulle quali spesso la trattazione non è approfondita in modo adeguato. La rassegna si propone di fornire spunti di riflessione, su una base scientifica, e di raccogliere una molteplicità di voci per consentire a chi ascolta di acquisire non solo informazione ma anche formazione di qualità.

I primi due appuntamenti riguardano argomenti particolarmente controversi e dibattuti, come l’interruzione di gravidanza e il fine vita. “Aborto: ancora una scelta per le donne?” vedrà la partecipazione di Franca D’Agostini, Suor Giuliana Galli, Tullia Todros; di “Fine vita: sospensione delle cure, sedazione profonda, suicidio assistito, eutanasia” si discuterà con Ilenya Goss, Maurizio Mori, Pier Paolo Donadio, Vladimiro Zagrebelsky.

“Con questa iniziativa l’Ordine vuole aprire a un pubblico più esteso il dibattito su una serie di temi di grande importanza, il cui approfondimento resta spesso limitato agli addetti ai lavori – dichiara il presidente dell’Ordine Guido Giustetto, che modererà tutti gli incontri -. L’obiettivo è incentivare il confronto e ricevere contributi utili, ma sempre attraverso l’intervento di relatori esperti e qualificati nei rispettivi ambiti, senza cadere in un approccio ideologico e parziale”.

Gli incontri si terranno alle ore 18 nella Sala Grande del Circolo dei Lettori in via Bogino 9, a Torino. Ingresso libero fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria alla pagina https://torino.circololettori.<wbr></wbr>it/eventi-2/eventi-ospiti/ (accesso preferibile da dispositivo mobile).