Auto contro tram, brutto incidente in zona Parella: traffico in tilt di prima mattina [FOTO]

Brutto incidente nella mattinata di oggi in zona Parella. Secondo una dinamica ancora da ricostruire, infatti, un mezzo della linea 13 e una macchina che stava arrivando da corso Montegrappa sono entrati in collisione.



Non sembrano esserci gravi conseguenze per gli occupanti del mezzo, così come per la persona che era al volante dell'auto. Grossi i disagi, però, per la viabilità: traffico in tilt a lungo tra lo stesso corso Montegrappa e via Borgomanero.

Deviata e limitata anche la linea del tram fino a piazza Bernini, mentre un bus sostitutivo ha coperto il percorso di via Nicola Fabrizi, corso Lecce e via Lessona.



Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, ma anche i tecnici di Gtt e alcuni rappresentanti della Circoscrizione. Il tam tam si è generato anche sui social network soprattutto sulle pagine di quartiere.