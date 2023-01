Giocare online in totale sicurezza: consigli utili e rischi da evitare

Nell'era del digitale, qualsiasi attività online comporta un certo grado di rischio, e il gaming non fa eccezione, ovviamente. Dato il numero sempre maggiore di utenti che accedono a Internet, è quasi scontato incontrare sulla propria strada almeno un hacker o comunque un malintenzionato. Per non parlare poi del rischio truffa, che appartiene ai siti di gaming privi di licenza, e che potrebbero adottare dei software manipolati a proprio piacimento.

Purtroppo, per via di questi motivi, le truffe sono diventate piuttosto comuni nelle comunità di gioco online, rendendo essenziale che i giocatori siano consapevoli di come proteggersi quando si dedicano ai videogame. Adottando alcune semplici precauzioni, si può comunque garantire la sicurezza dei propri dati personali, senza per questo rinunciare ad un po' di sano e spensierato divertimento. Vediamo come fare, insieme ad un approfondimento sui pericoli principali.

Giocare online: quali sono i rischi per la sicurezza?

Al giorno d'oggi, sono milioni gli italiani che giocano online. Che si tratti di uno sparatutto in prima persona (FPS) o di un gioco da tavolo multiplayer, sono disponibili migliaia di opzioni diverse per divertirsi con amici o sconosciuti. Tuttavia, ci sono alcuni rischi associati al gaming che devono sempre essere messi in conto. Quali sono?

Furto di identità e frode

Il furto d'identità è uno dei pericoli più comuni. Ci sono molti modi in cui gli hacker possono approfittare dei giocatori, ad esempio rubando le credenziali di accesso o utilizzando tattiche di phishing per indurre i player a rivelare informazioni personali. Per proteggervi da furti d'identità e frodi, assicuratevi di avere password forti per tutti i vostri account online, ed evitate di cliccare sui link sospetti inviati da altri giocatori. Inoltre, non fornite mai informazioni personali come l'indirizzo o il numero della carta di credito su Internet.

Malware

Il malware è un software dannoso che può essere utilizzato per infettare un sistema informatico come il PC. Può essere diffuso attraverso link malevoli (phishing), o messaggi di chat inviati da altri giocatori. Per questo motivo, è importante utilizzare programmi anti-malware affidabili, e scansionare sempre qualsiasi file prima di installarlo. Inoltre, non aprite mai le e-mail provenienti da sconosciuti, e controllate sempre due volte il mittente prima di aprire qualsiasi allegato.

Hacking

Gli hacker possono utilizzare varie tecniche per accedere alle informazioni del vostro account, e ai dati personali memorizzati sul vostro dispositivo. Per proteggersi dagli hacker, conviene come sempre attrezzarsi con un antivirus professionale e modificare la password, in modo tale che risulti inattaccabile. Inoltre, è consigliabile aggiornare regolarmente il gioco con le patch di sicurezza rilasciate dalla software house, evitando gli aggiornamenti scaricati da canali non ufficiali.

Attacchi DDoS

Un attacco DDoS si verifica quando un malintenzionato inonda di richieste un singolo server, fino a quando questo si blocca o diventa irraggiungibile a causa del sovraccarico di traffico. Ovviamente un utente può fare poco per impedire questa situazione, dato che spetterebbe ai produttori del gioco attrezzarsi con sistemi di difesa adeguati. Attenzione, però, perché se il vostro IP è visibile gli attacchi DDoS potrebbero essere indirizzati verso di voi, rallentando il gioco o causando la disconnessione dai server.

Casino online e rischi: cosa fare per proteggersi?

Fra i videogame online più diffusi in assoluto troviamo i portali di gambling, dunque i casinò digitali. Essendo dei browser game, in teoria non dovrebbero esserci rischi, dato che per giocare non si devono scaricare dei file. Di contro, il pericolo potrebbe provenire proprio dalla piattaforma stessa, se non è certificata. Vediamo di approfondire questo discorso.

Scegliere i casinò online italiani

Il primo passo per stare al sicuro e per chiudersi in una botte di ferro è il seguente: assicurarsi di giocare solo nei casinò online italiani, la cui lista può essere consultata presso i blog di settore, così da trovarli facilmente. Il motivo è piuttosto semplice: lo accenniamo adesso, ma andremo ad approfondirlo più avanti, perché occorre fare chiarezza in proposito. I portali di gambling italiani sono certificati e autorizzati dall'agenzia delle dogane e dei monopoli, che garantisce la sicurezza dei software e in linee generali dell'intero casinò telematico.

Controllare il protocollo HTTPS

Quando visitate un casinò online, assicuratevi che il sito abbia un protocollo HTTPS attivo, prima di inserire qualsiasi informazione personale, e prima di effettuare un deposito in denaro. Questo protocollo garantisce che tutte le comunicazioni tra il vostro browser e il sito web vengano criptate alla fonte: in parole povere, significa che nessun altro può vedere le informazioni che state inviando o ricevendo dal sito web, anche se dovesse entrarne in possesso.

Certificazione AAMS o ADM

Come già detto, ogni casinò online legittimo dovrebbe possedere la certificazione AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) o ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Ciò garantisce che tutte le sue operazioni siano conformi alle normative italiane, in materia di sicurezza, correttezza e versamenti al fisco. Prima di sottoscrivere un conto presso un casinò online, è assolutamente necessario verificare questo elemento. Di solito il bollino AAMS o ADM si trova nel footer e/o nell'home page del portale di gambling.

Leggere le recensioni degli utenti

Un po' come avviene con gli acquisti presso un e-commerce, conviene sempre leggere prima le recensioni degli utenti che hanno già provato quel servizio. In questo modo potrete farvi un'idea di ciò che gli altri giocatori pensano della qualità del casino, del suo grado di sicurezza e molto altro ancora. Si tratta poi di un sistema per verificare se quella piattaforma contiene i giochi che più ci piacciono: anche se esula dal tema della sicurezza, questo fattore può far risparmiare del tempo prezioso.

Controllare le soglie del payout

Infine, controllate sempre le soglie di pagamento delle vincite di ogni casinò online, prima di iscrivervi. Alcuni siti possono richiedere ai giocatori di scommettere un certo importo prima di poter prelevare le vincite, o potrebbero fissare le soglie di pagamento a livelli molto alti. Altri possono imporre limiti minimi di prelievo su determinati tipi di pagamento (ad esempio, carte di credito o portafogli elettronici come Skrill). Conoscere queste informazioni in anticipo vi aiuterà ad evitare spiacevoli sorprese, quando arriverà il momento di "passare alla cassa".

Consigli utili per giocare online in totale sicurezza

Questa sezione vuole essere una sorta di compendio dei consigli già visti finora, in aggiunta ai quali si trovano altri suggerimenti utili per evitare noie e rischi quando si gioca online.

Utilizzare password forti

Impostare una password forte significa trovare una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli. Questa combinazione consente di creare una parola di sicurezza a prova di hacker, visto che di solito i software di password generator non riescono ad arrivare a questo livello così elevato. Ovviamente, la password non deve essere mai condivisa con nessuno, ed è bene cambiarla periodicamente, come ulteriore misura di sicurezza.

Installare un software antivirus

Per fortuna, oggi è possibile trovare numerosi software antivirus, progettati per mettersi al riparo da minacce informatiche come il malware e il phishing. Va comunque detto che i migliori sono quelli a pagamento, come ad esempio Kaspersky, ed è bene evitare quelli gratuiti, per un motivo molto semplice: spesso non sono aggiornati alle ultime minacce, e di conseguenza non riescono ad individuare i malware prima del danno.

Aggiornare il sistema operativo

Un'altra soluzione semplice ma efficace per garantire la propria sicurezza, quando si gioca online, è mantenere aggiornato il sistema operativo. Che si utilizzi Windows, Mac o Linux, è importante eseguire gli aggiornamenti necessari per proteggersi da quelle minacce informatiche che potrebbero infettare il computer a causa dei bug dell'OS. Un discorso simile vale anche per il software di navigazione, i cui aggiornamenti e patch sono indispensabili quando si gioca ad un browser game.

Non accettare richieste di amicizia da sconosciuti

Un consiglio che non vale solo per i social, ma anche per i giochi online. Innanzitutto, accettando una richiesta di amicizia da parte di uno sconosciuto si rischia il furto di identità e il furto dei dati personali, specialmente se queste informazioni sono rese visibili nel proprio account. In secondo luogo, alcuni hacker sfruttano dei bug sulle console per usare l'accettazione dell'amicizia come "canale" per infettare il malcapitato. Ad esempio, in tempi non recentissimi è successo con la Playstation 4.

Giocare su Internet utilizzando una VPN

Una VPN maschera l'indirizzo IP della vostra connessione, in modo che nessun malintenzionato possa intercettare o rubare i vostri dati. Inoltre, l'utilizzo di una VPN consente di accedere a server situati in altri Paesi, permettendovi di giocare online senza preoccuparvi delle restrizioni locali. In certi casi può addirittura velocizzare la connessione, così da ottenere un vantaggio competitivo "legale" sugli altri utenti.

Ma cosa sono le VPN? Sono strumenti che consentono di creare un tunnel crittografato tra il dispositivo e il server. In questo modo, tutti i dati viaggiano attraverso una connessione sicura, mascherando - come detto - l'IP della connessione domestica. Ad ogni modo, non tutte le VPN sono uguali e non tutte forniscono le medesime prestazioni o i medesimi standard di sicurezza. Motivo per il quale, anche in questo caso, conviene sempre affidarsi ad un servizio a pagamento e con ottime recensioni.

Cheating online: chi lo subisce rischia qualcosa?

Il cheating può diventare un rischio per i giocatori, non solo per chi usa i "trucchetti", ma anche per chi si ritrova a giocare in una partita truccata. Anche in questo caso, conviene scoprire insieme un approfondimento sul tema, perché ne vale davvero la pena.

Che cos'è il cheating nei videogiochi?

Per cheating si intende l'utilizzo di qualsiasi metodo o strumento per avere un vantaggio sugli altri giocatori, che non fa parte delle normali meccaniche di gioco. Ciò include l'utilizzo di software di terze parti (come aimbot o wallhack), lo sfruttamento di bug o glitch all'interno del gioco, o l'utilizzo di altre tecniche che possono variare da videogame a videogame. Barare significa rovinare la partita agli avversari, ma ovviamente comporta anche dei rischi.

Cosa rischia chi utilizza i cheat?

I cheater rischiano di essere bannati (esclusi) dal gioco e da qualsiasi account che possa essere ricondotto alla loro attività. La maggior parte dei giochi inserisce i cheater in una lista nera, in modo che non possano accedere più ai server. I ban possono limitarsi al singolo account, oppure "etichettare" i codici dei componenti hardware del computer o della console. In questo caso, quel PC o quella piattaforma non potranno mai più accedere ai server del videogame, anche se usati con account differenti o da persone diverse.

Un esempio concreto viene da un gioco molto popolato dai cheater come Call of Duty Warzone, che lo scorso anno - grazie al sistema di sicurezza RicoChet - è riuscito a bannare oltre 90.000 account in un solo weekend. Infine, le case produttrici possono anche intraprendere azioni legali contro chi viene sorpreso a utilizzare exploit o cheat, a seconda della gravità della violazione e delle leggi infrante.

Cosa rischia un utente coinvolto in una partita truccata?

Gli utenti che casualmente si trovano a giocare in una partita truccata potrebbero, a loro volta, essere coinvolti nelle punizioni. Può sembrare paradossale, ma è bene ricordarsi che spesso i ban colpiscono "a pioggia" seguendo un algoritmo. Alcuni cheat possono estendere i benefici del trucchetto (o dei trucchetti) a tutti i giocatori in game, e in quel caso l'algoritmo punirà tutti, al di là del fatto che si è innocenti o meno. La soluzione? Quando vi rendete conto di giocare in una partita del genere, meglio abbandonarla il prima possibile.

Conclusioni

In conclusione, giocare online non è una semplice questione di divertimento. Ci sono diversi fattori da considerare, molti dei quali riguardano proprio la sicurezza. Di conseguenza, è bene essere informati e prestare attenzione a tutti i consigli visti oggi, così da poter mettere un bel ferro dietro la porta, proteggendosi dagli hacker, dagli imbroglioni e dai furti di identità. Naturalmente non è possibile azzerare del tutto i pericoli, dato che gli hacker si evolvono tenendo il passo delle ultime tecnologie, e trovando a loro volta delle contromisure. Però, utilizzando i suggerimenti elencati in questa guida, sarà decisamente più semplice ridurre al minimo sindacale le percentuali di rischio.