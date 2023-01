Asl To4, il Nursind: "L'ospedale di Settimo è la dimostrazione che il privato non deve entrare nel pubblico"

Con poche righe, il Segretario del Sindacato Nursind Torino Giuseppe Summa ha richiesto alla Direzione Generale Asl To4, e per conoscenza al Sindaco Elena Piastra, un incontro finalizzato ad " approfondire la situazione relativa all’ Ospedale di Settimo Torinese ".

"Siamo seriamente preoccupati - dichiara Summa - per il futuro dei servizi dell’ASL TO4 presenti all’interno dell’Ospedale ed è per questo che abbiamo richiesto un incontro ai vertici dell’ASL. Vogliamo comprenderne la loro ricollocazione fisica e soprattutto avere garanzie che non vengano tolti servizi importanti ai cittadini.