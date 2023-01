Uccise a coltellate una donna e ne ferì altri due a Luserna San Giovanni, 18 anni di carcere per Mehdi Hounaifi

Uccise a coltellate una donna a Luserna San Giovanni, 18 anni per Mehdi Hounaifi

Una sentenza che non mancherà di far discutere. Diciotto anni di carcere è la condanna inflitta dalla corte di Assise a Mehdi Hounaifi, il 35enne di origine marocchina che aveva ucciso a coltellate Carmen De Giorgi, e ferito altre due persone in un bar di Luserna San Giovanni il 5 ottobre 2021.

I carabinieri di Pinerolo avevano arrestato Hounafi a cento metri dal locale. La vittima lavorava alla Sparea, azienda di acque minerali, mentre lui svolgeva lavori saltuari.

Esclusa l'aggravante dei futili motivi

I giudici hanno escluso l'aggravante dei futili motivi e, di conseguenza, hanno applicato lo sconto di un terzo della pena previsto per il rito abbreviato così come all'udienza preliminare aveva chiesto l'avvocato difensore, Alberto Bosio.

La pm Delia Boschetto aveva chiesto 26 anni, sostenendo che il movente dell’omicidio non sia del tutto chiaro, spiegando che “a scatenare la violenza dell’uomo potrebbe essere stato il rifiuto della donna ad avere un rapporto sessuale con lui”.

L'avvocato di parte civile Antonio Gilestro, ha sottolineato come Carmen fosse "una persona dolce, una lavoratrice, una madre che stava soltanto trascorrendo una serata conviviale con le amiche senza alcun altro fine".

Nessun collegamento con il fondamentalismo islamico

Hounaifi aveva scattato delle fotografie del bar e i testimoni lo sentirono invocare il nome di Allah: gli accertamenti della procura hanno però escluso qualsiasi collegamento con gli ambienti dell'estremismo o del fondamentalismo.

Se la procura non farà appello, per l’imputato scatterà un’ulteriore diminuzione di un sesto della condanna in base alle nuove regole introdotte dalla recente riforma Cartabia.