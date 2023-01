Viabilità, Comuni in linea: a Mazzé manutenzione della pista pedonale di collegamento a Caluso

Sono ripresi lunedì 16 gennaio gli appuntamenti settimanali dedicati alla viabilità che il Vicesindaco metropolitano con la delega alle opere pubbliche Jacopo Suppo ha deciso di dedicare per incontrare i Sindaci, un momento puntuale per ascoltare richieste e segnalazioni su criticità da risolvere, strade da migliorare e rendere più sicure e agevoli da percorrere.





Il sindaco di Mazzè Marco Formia è fra quanti, con il contributo metropolitano del 2020, ha completato il suo progetto, la realizzazione di quattro piattaforme sulla Sp 81, in frazione Tonengo ai km 10+750, 10+970, 11+060 e 11+300.

Il Sindaco si è detto molto soddisfatto del risultato ottenuto in termini di efficacia nel ridurre la velocità e ha confermato di aver ottenuto un riscontro positivo anche dagli abitanti della frazione. Occorre ancora ottemperare ad alcune prescrizioni indicati dagli uffici dell'Ente e ne ha chiesto approfondimenti congiunti.





L’incontro è stato l’occasione per il dirigente del Coordinamento della Viabilità della Città metropolitana per annunciare che prossimamente inizieranno i lavori di manutenzione del percorso pedonale a lato della Sp 595, che collega Mazzé a Caluso, per il quale occorrerà definire e concordare le rispettive competenze gestionali.