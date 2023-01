Giorno della Memoria, a Volpiano incontro sul libro “Anne Frank doveva morire?”

Per celebrare il Giorno della Memoria, istituito dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per commemorare le vittime dell’Olocausto, il Comune di Volpiano organizza martedì 31 gennaio alle 21, nella sala polivalente di via Trieste 1, l’incontro con Davide Fadda, autore del libro «Anne Frank doveva morire?» (Tra le righe libri); modera Claudio Anselmo, storico e saggista, letture a cura dell’associazione Toto Teatro, con Ilaria Selis e Chiara Albano.