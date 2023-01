L'associazione Amico Libro presenta il giallo “Una scheggia di tristezza purissima”

L’associazione di volontariato culturale Amico Libro OdV, in collaborazione con la Fondazione Paolo Ferraris, presenta mercoledì 25 gennaio 2023 (ore 17.30) “Una scheggia di tristezza purissima” di Simona Matraxia. Appuntamento con l’autore alla Biblioteca Civica Centrale di Torino in Via della Cittadella 5.

Londra, 1959. L'inverno è iniziato male per Craig Thorne, ispettore della polizia di Bedford, impegnato senza troppo successo a rifarsi una vita nella capitale. È un'alba gelida di inizio dicembre quando gli viene affidata la sua prima indagine in quella città ancora sconosciuta: un atelier e una statua di marmo con le fattezze di una violinista che, però, con quel cadavere tra le braccia, assomiglia alla grottesca riproduzione di una Pietà. Le ipotesi dell'ispettore finiscono sempre per sbriciolarsi, fino a quando l'indagine, in un susseguirsi di colpi di scena, comincia a sprofondare nel passato della vittima. Ma mentre cerca di sciogliere questa inestricabile sciarada, Thorne, tra nuovi colleghi invadenti, quartetti di Brahms e un'amicizia spigolosa, deve avere anche il tempo, tra la sera e la notte, di affrontare i propri fantasmi.