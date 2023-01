A Castelnuovo Don Bosco l'ultimo saluto a Giovanni Andriano, il carabiniere travolto da una slavina sulle Dolomiti

A Castelnuovo Don Bosco, nell'astigiano, nel pomeriggio di oggi, 18 gennaio, presso la parrocchiale Santi Castelnovesi, c'è stato l'ultimo saluto al Luogotenente con Carica Speciale Giovanni Andriano.

Il feretro del militare, giunto da Ortisei (BZ) dove ieri si erano svolti i funerali di stato, è stato tumulato nella tomba di famiglia nel cimitero di Castelnuovo Don Bosco. Ad accogliere la bara, oltre ai familiari, erano presenti il Comandante della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, Gen. B. Antonio Di Stasio, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Asti, Ten. Col. Paolo Lando, Claudio Ventrice, Prefetto di Asti e le altre Autorità provinciali civili e militari.

Il Luogotenente Andriano era in servizio presso il Centro Carabinieri di Addestramento Alpino, con l’incarico di Istruttore Militare scelto di alpinismo e Guida alpina e, il 10 gennaio, mentre era in addestramento in Val Chedul sulle Dolomiti, era stato travolto da una slavina. Originario di Torino, aveva un profondo legame con il territorio astigiano, in particolare con Castelnuovo Don Bosco dove risiedeva la nonna paterna.

Presenti alla cerimonia moltissimi Carabinieri del Comando Provinciale e una folta rappresentanza dei referenti Regionali e Provinciali dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle altre Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Al termine della sentita funzione religiosa, prima della sepoltura della salma nella cappella di famiglia del cimitero di Castelnuovo don Bosco, il Comandante Provinciale di Asti ha tributato, per l’ultima volta, gli onori militari al Luogotenente C.S. Giovanni Adriano, consegnando simbolicamente ai familiari il tricolore che ha avvolto il feretro nelle solenni funzioni religiose.