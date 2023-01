"Esselunga non metta neanche una pietra nel prato": oltre tremila cittadini contro il supermercato nell'ex Westinghouse

No all'Esselunga nel giardino Artiglieri da Montagna. Dopo il Comala, sono oltre tremila i torinesi a salire sulle barricate contro il supermercato previsto all'interno del progetto ex Westinghouse, che rischia di cancellare lo spazio verde davanti all'ex Caserma La Marmora. Lo scorso giugno il Comune, dopo una lunga trattativa con la società milanese, è riuscito ad avere un’alternativa per l’accesso dei camion all’area della Circoscrizione 3. L’ingresso per i mezzi di carico e scarico merci, precedentemente previsto in corso Ferrucci, è stato spostato su via Paolo Borsellino.