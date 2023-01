"Cultura per Crescere", il bando di Compagnia di San Paolo premia Moncalieri e lo Sbam

Dal bando 'Cultura per Crescere' della Fondazione Compagnia di San Paolo arrivano 25.000 euro a sostegno delle azioni e iniziative collegate al welfare culturale della prima infanzia (come il passaporto culturale e il progetto “Nati per leggere”) portate avanti da tempo dalla biblioteca civica Arduino di Moncalieri, in quanto capofila delle altre biblioteche dello Sbam.

I progetti selezionati

Delle 21 candidature pervenute, la Compagnia di San Paolo ne ha selezionate 13 in tutto per finanziarle. Tra queste: il progetto “Early Childhood Care: Crescere con nati per leggere e altre storie”, che Moncalieri e lo Sbam Sud Ovest hanno portato a meta in collaborazione con lo Sbam Ovest (capofila Beinasco), lo Sbam Nord Ovest (capofila Collegno), lo Sbam Nord Est (capofila Settimo Torinese), lo Sbam Est (capofila Chivasso) e lo Sbam Sud Est (capofila Chieri).

Laura Pompeo: "Promuovere il piacere di leggere"

"Riteniamo sia fondamentale promuovere il piacere di leggere e l'esperienza culturale precoce nei bambini e nelle bambine", dichiara Laura Pompeo, assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità di Moncalieri e presidente della conferenza di sistema dello Sbam - Sistema Bibliotecario Area Metropolitana Torinese. "Ho fortemente creduto in questo bando e ringrazio la Compagnia per l'opportunità offerta e tutti colori che al bando hanno lavorato con grande competenza, in un vero e proprio lavoro di squadra. E’ dimostrato che il benessere e gli stimoli alla crescita dei bimbi nei loro primi mille giorni di vita promuovono obiettivi di lungo termine come crescita economica e sociale inclusiva, espansione delle pari opportunità, lotta contro la povertà”.

Moncalieri e Sbam pronti a partire

Moncalieri e lo Sbam sono pronti a partire: indipendentemente dall’esito della valutazione, tutti i partecipanti al bando saranno coinvolti in un percorso biennale di 'capacity building', utile a consolidare una comunità collaborativa di soggetti intorno ai nodi strategici richiamati da “Cultura per Crescere” al fine di garantire una disseminazione capillare di sensibilità e approcci.