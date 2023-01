Le iniziative organizzate dalla Città di Chivasso per celebrare il Giorno della Memoria

La memoria della Shoah è infatti mantenuta dal Comune di Chivasso in numerose iniziative con una cadenza anche diversa rispetto alla data scelta dall’Onu nel 2005 per commemorare le vittime dell'Olocausto. Lo scorso mese di dicembre, l’Assessorato Comunale alla Legalità ha promosso un viaggio di istruzione nel Memoriale della stazione di Milano con la visita del Binario 21 da parte degli alunni all’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado di Chivasso.

Per i docenti è stata un’esperienza che “può costituire un toccante ed efficace sostegno al dovere del ricordo. Docenti e alunni vengono catapultati nel passato: l’ambiente riesce a restituire l’atmosfera cupa di un luogo in cui vennero raccolti donne, uomini e bambini, destinati a raggiungere luoghi sconosciuti dai quali moltissimi di loro non fecero più ritorno. Se alla struttura si aggiunge la fortuna di visitarla in compagnia di una guida preparatissima e coinvolgente, adulti e ragazzi ne escono portando con sé nuove conoscenze, ma soprattutto la consapevolezza che ciascuno di noi ha il dovere di essere, a modo suo, testimone per le generazioni future”.