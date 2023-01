Cerca di rubare il cellulare a due anziani in via Garibaldi: due poliziotti fuori servizio lo bloccano

Un uomo di 56 anni è stato arrestato dalla Polizia nei giorni scorsi. Di nazionalità tunisina, doveva scontare una pena in carcere dopo la condanna emessa lo scorso marzo dal Tribunale di Milano. A far cadere l'uomo nella rete delle forze dell'ordine è stato un controllo in via Garibaldi: due poliziotti, fuori servizio stavano passeggiando e hanno notato dei comportamenti strani da parte dell'uomo, pochi metri avanti a loro.