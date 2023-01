In Vanchiglia nuovi parcheggi riservati ai residenti

In Vanchiglia nuovi parcheggi riservati , durante la notte, ai residenti. A Torino prosegue l'estensione delle strisce giallo-blu. A essere interessata dagli interventi la Circoscrizione 7 , nelle vie Sineo, Bava, Guastalla, Giulia di Barolo e Montebello. Strade indicate dal presidente Luca Deri e dal Coordinatore Beppe Piras.

In queste zone, dalle 19.30 alle 8 del mattino, gli stalli a pagamento saranno dunque riservati ai residenti e ai domiciliati in possesso di permesso in abbonamento per la sosta diurna. "Piccoli interventi - commenta l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta - che rispondono alle esigenze dei quartieri e alle richieste dei suoi abitanti, lavori frutto di una sinergia tra l’Assessorato e la Circoscrizione".