Anche l'Europa "lega" il destino dell'idrogeno a Torino: 40 milioni per i progetti del Gruppo Punch

Il passato di Torino è legato alla storia dell'auto, ma anche il futuro è pronto a fare parte della stessa epopea. In particolare per quanto riguarda il mondo della propulsione a idrogeno. C'è l'ok della Banca dell'Europa A confermarlo sono i 40 milioni di euro che la BEI, Banca europea per gli investimenti, ha deciso di accordare al Gruppo Punch proprio per sostenere i progetti di sviluppo di queste nuove tecnologie nei suoi stabilimenti di Torino e di Strasburgo. Come il "progetto bandiera" La "casa" torinese del Gruppo si trova proprio alle spalle del Politecnico di Torino, su corso Castelfidardo, dove i belgi hanno preso il posto di General Motors. Ma accanto alla vicinanza strategica con uno dei cuori pulsanti della ricerca e dell'innovazione torinese, la prospettiva sposa in pieno anche la volontà regionale di fare del Piemonte l'alfiere del progetto-bandiera sull'Hydrogen valley.Gli investimenti verranno effettuati principalmente presso gli stabilimenti dell'azienda a Torino (Italia) e, in minor parte, a Strasburgo (Francia). Il finanziamento della BEI è supportato dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) – il pilastro principale del Piano di investimenti per l'Europa.

Con queste risorse il Gruppo Punch punta a sviluppare tecnologie per motori a idrogeno e relativi sistemi di stoccaggio energetico (fuel cells) per il settore automobilistico e dei veicoli commerciali e industriali, con l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e la diffusione di tecnologie innovative in tutta Europa.

Gentiloni: "Obiettivi climatici, sviluppo e nuovi posti di lavoro" "Investire in tecnologie che promuovono la mobilità sostenibile è fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi climatici - dice il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni -. Questa operazione creerà posti di lavoro e sosterrà lo sviluppo di tecnologie verdi innovative a beneficio di tutti i cittadini europei".

“Operazione come quelle firmate con il Gruppo PUNCH sono fondamentali per promuovere la decarbonizzazione del settore automobilistico e dei veicoli industriali e commerciali tramite lo sviluppo di soluzione innovative come motori ad idrogeno, fuel-cell e elettrici - ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, vicepresidente BEI -. La BEI, in qualità di Banca per il clima dell'UE, svolge un ruolo significativo nella trasformazione della mobilità verso un futuro a basse emissioni di CO2”.