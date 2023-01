Il Viminale non rinnova i contratti, pure a Torino le spine di lavoro nero e decreto flussi: "Pratiche ferme anche da 8 mesi" [FOTO]

" Sulle nostre scrivanie ci sono pezzi di vita, ad esempio persone che da 8 mesi aspettano un ricongiungimento famigliare ". A parlare è Umberto (nome di fantasia) di 51 anni, che fino al 31 dicembre era impiegato allo sportello immigrazione di via del Carmine e ora è a casa senza lavoro. La motivazione? A lui e ad altre 33 persone - 19 in Prefettura e 15 in Questura - il Viminale non ha rinnovato il contratto di somministrazione. A livello nazionale sono 1.200 i lavoratori che si trovano in questa condizione.

Colpiti anche i profughi ucraini

E così Umberto, insieme ai colleghi, questa mattina ha dato il via ad un presidio in piazza Castello promosso dalla Cgil Torino. È evidente che la mancata proroga ha degli effetti concreti su tutti quegli extracomunitari che ad esempio sognano di portare la loro famiglia in Italia. Oppure sulle donne scappate dalla guerra in Ucraina in attesa di permessi temporali e sul decreto flussi 2021 per l'ingresso dei lavoratori stranieri.

Fino ad arrivare ai datori di lavoro che hanno presentato per un loro dipendente extracomunitario la pratica di emersione dal lavoro in nero con la sanatoria del 2020, che da quasi 3 anni attendono una risposta. Il classico esempio è quello di Elena, badante moldava, che dopo aver prestato servizio in una famiglia ha finalmente l'occasione di avere un contratto regolare con i contributi.