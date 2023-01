La Compagnia EgriBiancoDanza presenta in tre diverse date la conferenza-spettacolo "Dancing dialogues"

La Fondazione Egri per la Danza apre le sue porte, in occasione di alcune selezionate giornate, della sede cui si svolgono abitualmente le prove della Compagnia EgriBiancoDanza e le lezioni della Scuola di Danza Susanna Egri, per dare la possibilità di assistere a sei appuntamenti in cui la sala danza diventa un luogo di spettacolo, con gli artisti a stretto contatto con il pubblico.

Questi spettacoli vanno così ad inserirsi all’interno del Cartellone dei PUNTIDANZA, con lo scopo di rendere ancora più fruibile la danza, ponendo lo spettatore al centro di una situazione che non è solo legata alla tecnica e all’espressione artistica ma anche alla dimensione umana dei danzatori, pensiero che da sempre accompagna l’attività della Fondazione nel promuovere tutti i suoi progetti.

La Compagnia EgriBiancoDanza presenta in tre diverse date (25 gennaio, 17 marzo e 14 aprile) DANCING DIALOGUES - (EartHeart - il cuore della terra) uno spettacolo conferenza pensato per coinvolgere il pubblico e portarlo a riflettere sui meccanismi della costruzione coreografica invitandolo a partecipare attivamente alla costruzione drammaturgica dello spettacolo teatrale, esito finale del progetto EartHeart.

Il progetto EartHeart, come suggerisce il gioco di parole in inglese, unisce i due termini cuore e terra: Il cuore della terra. La creazione coreografica è dedicata alla potenza della natura, partendo dalla Terra e dai suoi ecosistemi. La prima fase di ricerca ha immerso singoli danzatori della compagnia EgriBiancoDanza in fasi esperienziali in differenti ecosistemi naturali (mare, montagna, lago) in profondo contatto con le comunità coinvolte, per poi essere progressivamente sviluppata in un contesto installativo che ha visto il debutto nel Festival Mirabilia 2022.

Il prossimo 2 giugno 2023, all’interno del Cross Festival al Teatro Il Maggiore Verbania debutterà invece la pièce teatrale frutto della ricerca condivisa con il pubblico all’interno dei diversi appuntamenti di Dancing Dialogues.

Gli atri tre appuntamenti (17 febbraio, 19 maggio e 9 giugno) sono invece dedicati ai migliori talenti della Scuola di Danza Susanna Egri e di AFED (Alta Formazione Egri Danza) che saranno impegnati in coreografie storiche di Susanna Egri: Le Foyer de la Danse e Istantanee.