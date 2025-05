“Dog Club”: serata a quattro zampe con esperti e curiosi al Salotto culturale

Un’intera serata dedicata al rapporto con i nostri amici a quattro zampe: è quanto propone il settimo appuntamento della rassegna culturale Il Salotto del Sabato Sera, organizzata dall’associazione Araba Fenice con il patrocinio della Circoscrizione 5.

L’incontro, intitolato “Dog Club - Pet-Therapy: una serata a quattro zampe”, si terrà sabato 10 maggio 2025 alle 21, presso la sede dell’associazione in via Caselette 13/d, nel quartiere Lucento-Vallette.

Protagonista della serata sarà Marco Cosenza, esperto nel settore cinofilo, che guiderà i presenti in un dialogo aperto sul vivere quotidiano con un cane. L’obiettivo? Sfatare falsi miti, rispondere a dubbi comuni e fornire strumenti concreti per rafforzare la relazione tra uomo e animale domestico. Un confronto interattivo e informale, pensato non solo per chi ha già un cane, ma anche per chi sta pensando di adottarne uno.

“Il Salotto del Sabato Sera” è una rassegna culturale variegata che va da gennaio a giugno 2025, proponendo due incontri al mese, sempre il sabato sera alle 21. Gli appuntamenti toccano temi che spaziano dalla cultura al benessere, dallo sport alla storia della danza, dalla magia al gioco-quiz.

L’ingresso è gratuito, ma per partecipare è necessario prenotarsi al numero 338.8706798, riportato anche sulla locandina ufficiale dell’evento.