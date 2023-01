Cesana, Frediani: "Progetto sciistico insostenibile e dannoso per l'ambiente"

"L'ipotesi di realizzare uno ski dome nel sito di Cesana Pariol farebbe sorridere se non avessimo già vissuto l'esperienza della pista da Bob costruita in occasione delle olimpiadi 2006 con ipotetiche e fantasiose previsioni di futuro utilizzo e poi rimasta inutilizzata per anni, in un progressivo deterioramento". Lo afferma Francesca Frediani, Consigliere regionale M4O Unione Popolare Piemonte.

"Dopo l'ipotesi, evidentemente naufragata, di un Club Med nella scorsa legislatura a guida Chiamparino, ora c'è chi trova il coraggio di promuovere l'ennesima follia: uno ski dome lungo 870 metri e largo 60 con due piste per la discesa per consentire l'attività sciistica estiva".

"Ipotesi che la Regione sembra avallare senza suscitare particolare stupore, considerando la scarsa attenzione per l'ambiente e la scarsa consapevolezza della crisi energetica, idrica ed economica che sta investendo il mondo intero, con ricadute sul Paese e sulla nostra regione. Auspichiamo che si tratti della solita boutade cui ormai alcuni politici ci hanno abituato forse proprio per coprire l'incapacità di valorizzare in modo sostenibile il nostro territorio. In caso contrario ci opporremo in tutte le sedi a questa ennesima proposta folle".