Fondo sociale inquilini morosi incolpevoli, Ruzzola (FI): “Cinque milioni in più per sostenere gli inquilini più fragili”

“Esprimo la soddisfazione del Gruppo consigliare di Forza Italia per aver ottenuto dalla nostra Giunta regionale l’incremento da 7 a 12 milioni di euro del Fondo dedicato a sostenere gli inquilini morosi incolpevoli verso ATC per il pagamento dei canoni”. Ad annunciarlo il presidente di Forza Italia in Regione Piemonte Paolo Ruzzola.



“Si tratta di una misura fondamentale visto che nel 2022 sono state 5.355 le famiglie che vivono in case Atc a Torino e nell’area metropolitana a presentare domanda di fondo sociale. Una situazione che è andata via via peggiorando per il combinato disposto della crisi pandemica ed economica. In questi cinque anni il Gruppo di Forza Italia in regione ha sempre promosso leggi a difesa del diritto alla casa e in particolare dei soggetti più fragili che accedono alle case popolari e questa misura che permetterà di scorrere le graduatorie va proprio nella direzione che abbiamo proposto alla Giunta” conclude Ruzzola.