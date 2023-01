Controlli sulle strade: giro di vite della Polizia per chi non monta le gomme invernali: 268 multe salate

Sono stati intensificati, in concomitanza delle festività natalizie, i controlli sulle strade e autostrade piemontesi e valdostane, da parte della Polizia di Stato.

Le attività, mirate soprattutto a verificare l’obbligo di montare pneumatici da neve o di dotarsi di catene a bordo (l'obbligo vige dal 15 novembre su gran parte del territorio piemontese e dal 15 ottobre su quello valdostano), sono il frutto di un impegno straordinario che il Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d’Aosta ha messo in campo con tutte le sue pattuglie.

I servizi, concentrati nel periodo compreso tra il 17 dicembre e il 15 gennaio, hanno consentito di controllare circa 122mila veicoli e di elevare 268 sanzioni legate ad irregolarità circa l’utilizzo degli pneumatici. Di queste: 159 sono state le sanzioni specifiche per la circolazione, su strada oggetto di obbligo, senza i previsti pneumatici invernali o in assenza di catene a bordo e 109 sono quelle legate ad una generica inefficienza della gomma con battistrada usurato.

Le sanzioni per chi trasgredisce all’obbligo di montare pneumatici da neve o dotarsi di catene a bordo sono molto salate e vanno da un minimo di 87 ad un massimo di 344 euro, con la possibilità, per gli agenti, di imporre ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l’autostrada e/o addirittura di inibire il prosieguo del viaggio .

Si ricorda che in inverno, a causa delle basse temperature e delle particolari condizioni climatiche spesso ci troviamo a viaggiare con fondi stradali con neve, acqua e ghiaccio. Questo ci deve indurre non solo ad un comportamento più virtuoso e consapevole alla guida improntato ad una particolare prudenza (moderazione della velocità e distanza di sicurezza), ma soprattutto a comprendere l’importanza di dotarsi di gomme funzionali alle avversità atmosferiche che ci consentono di ottimizzare l’aderenza alla strada delle nostre autovetture.

La Polizia stradale ripeterà i servizi nelle prossime settimane, non solo per reprimere i comportamenti scorretti ma per garantire a tutti una circolazione, sulle nostre strade, sempre più sicura.