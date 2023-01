Dopo un anno e mezzo di stop, Torino avrà il Disability Manager, Rosatelli: "Avrà risorse adeguate"

Dopo oltre un anno e mezzo di stop, Torino torna ad avere il Disability Manager: era il giugno 2021 quando Franco Lepore si dimise dall'incarico. A gennaio 2022 il Comune di Torino aveva pubblicato un bando per individuare un nuovo nome, ma la Consulta per le Persone in Difficoltà e la Federazione Disability Management avevano criticato la gara perché non era previsto un compenso.

Dopo mesi di attesa, la Giunta a fine dicembre ha approvato su proposta dell'assessore ai Servizi Sociali Jacopo Rosatelli un nuovo regolamento per il Disability Manager, che lunedì dovrà essere approvato in Consiglio Comunale.