Doppio incidente nelle scorse ore: uno in tangenziale e uno lungo la Torino-Pinerolo [FOTO]

Ancora un incidente in tangenziale, l'ennesimo: è successo nella tarda serata di ieri, quando due veicoli sono rimasti coinvolti all'altezza dello svincolo di La Loggia, in direzione Milano.



Due i conducenti feriti, che sono stati soccorsi e portati in codice verde all'ospedale Santa croce di Moncalieri. Nessuna particolare problematica alla circolazione.



Un secondo incidente, invece, si è verificato all'altezza di Candiolo, in direzione Torino, sul raccordo Torino-Pinerolo. La conducente, ferita, è stata portata in codice giallo al San Luigi di Orbassano. Anche in questo caso si sono registrate poche problematiche alla circolazione.