Quando prendiamo contatti con un’azienda specializzata in traslochi dobbiamo sapere che ci sono vari livelli di aiuto e di collaborazione che possiamo richiedere. Infatti, tante persone si riservano la possibilità di arrangiarsi in alcune cose, magari richiedendo un kit trasloco che comprende gli scatoloni e tutti i materiali necessari che però verranno fatti da chi deve traslocare e non dai professionisti della ditta.

Non è detto che però, quando non abbiamo alcun tipo di voglia o nemmeno il tempo materiale per farlo, non possiamo delegare anche questo compito che sembra piuttosto semplice a qualcuno che impegni il tempo al posto nostro per portare a termine gli scatoloni. Se c’è qualcosa di peculiare all’interno di un trasloco è sicuramente il fatto che questo può essere personalizzato.

La personalizzazione contempla la possibilità non solo di fare scatoloni ma anche di montare e smontare i mobili, anche se la maggior parte delle persone ha bisogno di un servizio base di sicuro, quello dello spostamento degli oggetti da un indirizzo all’altro. Questo perché è difficile che all’interno di una macchina possono entrare tutte le cose che devono essere trasportate e quindi si contatta, la maggior parte dei casi, una ditta di traslochi per provvedere a questo spostamento. Tra l’altro i furgoni si utilizzano solo per un certo tipo di percorrenza perché, per esempio, per un trasloco internazionale vengono utilizzati altri mezzi di trasporto.

Quanto costa un trasloco professionale

È difficile parlare di cifre specifiche, anche perché è la stessa ditta, una volta che prendiamo contatto, dovrà fare un sopralluogo prima di fare un preventivo accurato. Come servizio, la buona notizia, è che è troppo personalizzabile e quindi ogni trasloco ha un prezzo diverso.

Sicuramente una discriminante rispetto al prezzo è data dal numero di chilometri che vengono effettuati.

Ci sono dei traslochi che è più semplice fare e dei traslochi che è meno semplice fare, ma anche il quantitativo di oggetti da spostare ha un suo peso. Dopodiché, potrebbe essere interessante anche qualche servizio aggiuntivo che in pochi conoscono come ad esempio la possibilità di utilizzare un deposito per i mobili oltreché il servizio di montaggio e di smontaggio.

La presenza di mobili può andare a complicare la situazione, sia per le dimensioni sia per il fatto che sono difficili da gestire a causa del loro ingombro. Quindi, se ad esempio ci troviamo alle prese con un trasloco dove le persone che devono traslocare hanno una difficoltà ad incastrare le date e i rogiti, è possibile che rimanga un periodo in cui non si sa dove mettere tutti gli oggetti che si devono spostare.

In questo caso può essere molto utile utilizzare il deposito di mobili, a livello temporaneo, e questo è un servizio che sicuramente ha un costo che però va a eliminare un problema che altrimenti sarebbe di difficile soluzione.

Il servizio di traslochi è un servizio accurato, che si poggia su professionisti che lavorano danni all’interno di questo campo e conoscono molto bene le strategie giuste per gestire bene i tuoi mobili.