Ruba la borsa di una donna in un pub, arrestato da un poliziotto fuori servizio

La rapina in Borgo San Paolo: in manette un 35enne peruviano

In manette 35enne peruviano con l'accusa di rapina. Martedì sera, all’interno di una birreria nel quartiere San Paolo, una cliente è stata derubata della propria borsetta da un uomo che la stessa vedeva allontanarsi furtivamente dal locale. Un poliziotto fuori servizio ha notato la scena e si è messo all'inseguimento dello straniero, riuscendolo a bloccare mentre stava entrando in un palazzo della stessa via.

Tra i due è nata una colluttazione e il 35enne, nel tentativo di scappare, ha prima lanciato la borsa nel cortile del palazzo e poi raggiunto il suo appartamento al secondo piano. Gli agenti, dopo essere giunti sul posto, sono entrati nell’alloggio dell’uomo. Quest'ultimo nel frattempo si era disteso a letto, fingendo di dormire, seppur con gli abiti ancora addosso. La borsetta rubata è stata recuperata e restituita alla proprietaria. Il 35enne è stato arrestato con l'accusa di rapina.