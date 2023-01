Russi (M5S) ironizza sulla 'vicinanza' tra Cirio e Lo Russo: "Trovare una differenza è praticamente impossibile"

L'esponente del M5S sottolinea poi come non sia un caso che "ostentino continuamente la “doppia presenza” praticamente a ogni evento, locale o internazionale. Le stesse foto, gli stessi comunicati stampa. Non è un caso che non vi sia mai stato un minimo disallineamento, in questo anno e mezzo di governo “parallelo”. Il nuovo ospedale alla Pellerina, i diritti, Il Parco della Salute, il Capodanno Mediaset, il problema delle fiere al Lingotto, il Salone del Libro, fino al blocco dei diesel. La sintonia è totale".