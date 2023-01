Moncalieri lancia il post nido per far conciliare le esigenze di famiglie e bimbi

Un aiuto per le famiglie, con l'intento di conciliare le esigenze delle persone che lavorano con quelle dei bimbi. Il Comune di Moncalieri ha così deciso di lanciare, dopo aver varato il 'tempo pieno' per tutti con un investimento di 200 mila euro per le attività pomeridiane delle scuole, il post nido per venire incontro ai più piccoli frequentatori degli asili.

Servizio dalle 17.30 alle 18.30

L'iniziativa intende attivare un servizio dalle 17.30 alle 18.30, grazie anche al sostegno della Regione Piemonte, rivolto agli utenti degli asili nido comunali Arcobaleno, Piccolo Principe, Quadrifoglio e Aquilone. "L'intento è quello di rendere flessibili i tempi di fruizione del servizio e offrire un concreto supporto alle famiglie", ha spiegato l'assessore ai Diritti dei Bambini Beppe Messina.

I requisiti per poter accedere

Il post-nido sarà avviato per un minimo di tre bambini in ciascuno dei quattro asili.

Per accedere al servizio, le famiglie interessate dovranno effettuare la procedura di iscrizione entro il 31 gennaio 2023, compilando il modulo disponibile al seguente link: https://comunemoncalieri-to.elixforms.it/rwe2/?module_preview.jspMODULE_TAG=ISCRIZIONE_POST_NIDO&fbclid=IwAR1UeRkPTF1Cb1KK_parVtjuGRU-9XcN75xfOFNurYZ2oYq8a53w0PvE4Tk

'Viaggio alla scoperta di mondo bambino'

Intanto a Moncalieri arriva 'Viaggio alla scoperta di mondo bambino', ciclo di incontri dedicato a tematiche riguardanti l'educazione, la cura e lo sviluppo dei più piccoli. Il primo appuntamento è in programma il 26 gennaio al Piccolo Principe dalle ore 17 alle 19.30.