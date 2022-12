Moncalieri sceglie il 'tempo pieno' per tutti: 200 mila euro per le attività pomeridiane delle scuole

"Moncalieri città del diritto allo studio". Con queste parole l'assessore all'Istruzione Davide Guida ha annunciato che sono state finanziate il 100% delle attività pomeridiane presentate dai 4 istituti comprensivi di Moncalieri. "Saranno completamente gratuite per le famiglie, perché le spese sono state interamente coperte dal Comune". La notizia forse più importante arrivata dall'ultimo Consiglio comunale del 2022.

Dallo sport alle lingue straniere

L'obiettivo è quello di promuovere tanti e diversi progetti per gli alunni: sport (dal calcio alla pallavolo, dal rugby al basket), le lingue straniere (inglese e francese), ma anche laboratori di scienze, programmazione informatica e disegno grafico, musica, fotografia, teatro, pittura, cortometraggio e giornalismo, potenziamento di matematica e studio assistito.

Un investimento di 200 mila euro

Il pacchetto per il Diritto allo Studio è di 200 mila euro complessivi, che comprendono anche le risorse per integrare l'offerta formativa delle scuole durante l'orario scolastico per le scuole dell'infanzia e primarie con attività sportive, musicali, culturali e di innovazione, interventi di alfabetizzazione per i bambini stranieri e di inclusione per i bambini con disabilità.

Montagna: "Investimento fondamentale"

Il sindaco Paolo Montagna ha ribadito un concetto che aveva già fatto suo nel settembre 2019, quando aveva lanciato il progetto 'tempo pieno per tutti' nelle scuole: "𝑀𝑜𝑛𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟𝑖 𝑒̀ 𝑙'𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎̀ 𝑖𝑛 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑠𝑐𝑒 𝑖𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑜 𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑖 𝑏𝑎𝑚𝑏𝑖𝑛𝑖 𝑒 𝑟𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖. 𝑅𝑖𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 s𝑐𝑢𝑜𝑙𝑎 𝑒̀ 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒, pe𝑟 𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑙𝑒 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑜𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̀, 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎𝑟𝑒 𝑖 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑙 𝐷𝑖𝑟𝑖𝑡𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜".