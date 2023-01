Nichelino, Giorgia Ruggiero e Fabrizio Lionello nuovi priori per il 2023

L'assessore alle Tradizioni locali Giorgia Ruggiero e Fabrizio Lionello sono i priori 2023 di Nichelino. La nomina ufficiale è stata formalizzata pochi giorni fa in occasione della festività di Sant'Antonio, protettore degli animali e degli allevatori.

"Onore impossibile da non accettare"

"La vita è fatta di emozioni ed essere scelta come Priora di Nichelino per l’anno 2023 fa partire questo nuovo anno con una bella esperienza", ha raccontato con emozione Giorgia Ruggiero. "La festività di Sant’Antonio è una delle più sentite del mondo rurale: una tradizione che si tramanda da quasi un secolo, che ricorda le origini agricole della nostra città. La benedizione degli animali è un segno tangibile di come la vita dei campi sia stata da sempre centrale nella crescita di una società".

Il solco del passato e la strada del futuro

"Portare avanti la nostra storia è un onore impossibile da non accettare", ha aggiunto l'assessore. "Il solco del passato e la strada del futuro passano anche da questi momenti, con l'impegno di coinvolgere e avvicinare sempre più giovani, perché non disperdano quelle che sono le nostre radici agricole".