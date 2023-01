Degrado nel giardino del "papà" dell'Egizio Schiaparelli, Tresso: "A marzo restauro della scultura di Ghiotti"

Degrado per il giardino dedicato all'egittologo Ernesto Schiaparelli. Nel 2017, su richiesta dell’Accademia delle Scienze di Torino, la Città ha intitolato l'area verde compresa tra le vie Macerata, Dronero, Caserta e Savigliano ad uno dei "padri" del Museo Egizio: i reperti da lui ritrovati costituiscono infatti tre quarti della collezione dell'ente culturale. Lo spazio della Circoscrizione 4, come ha denunciato il capogruppo dei Moderati Simone Fissolo, è in profondo stato di incuria.

Sporcizia e scritte spray

"Il conteggio delle situazioni - spiega - a cui porre attenzione, in così pochi metri quadri, è impietoso: elettrosaldature raffazzonate per accedere a dei box inutilizzati da anni, sporcizia accumulata sui vani scale, la statua centrale vandalizzata da scritte spray e mai ripulita, finti alberi pensati per essere strutture di sostegno per piante rampicanti, in modo da accogliere con la loro ombra chi avesse voluto sedersi sulle panchine, ma su cui nessuno si è mai preoccupato di aggiungere l’elemento primario, il verde". Una situazione di degrado che riduce la fruibilità del giardino per tutta la cittadinanza, ma in particolar modo per gli alunni della materna “Bovetti”. Altro tema è se e quando è prevista l'inaugurazione ufficiale del giardino.

A marzo la pulizia della scultura di Ghiotti