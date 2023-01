Due prostitute accoltellate nella notte a Torino: una è in gravi condizioni alle Molinette

Due donne sono state accoltellate nella notte a Torino in due diversi episodi. Entrambe sono prostitute romene.

Il primo episodio ha coinvolto una 28enne, accoltellata nel suo appartamento in via Biscara, nel quartiere Mirafiori. A intervenire è stata la polizia, allertata intorno alle 3 di notte. Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto, sembra che sia stata aggredita da due magrebini che l'hanno ferita gravemente al fianco sinistro. La donna è stata trasportata in ospedale alle Molinette in codice rosso.

Il secondo caso in via Trino, in Barriere di Milano, dove una 24enne è stata ferita in strada con una coltellata alla schiena da un cliente, dopo un litigio. Trasportata al Giovanni Bosco, è stata medicata e poi mandata a casa con una prognosi di 20 giorni.