La letteratura come cura per il corpo e l'anima: se ne parla nel cuore di Torino (femminile) [FOTO]

"Il corpo racconta salute e benessere". Si chiama così l'incontro che si terrà il prossimo 3 febbraio presso il Centro polivalente della Circoscrizione 1 in via Dego 56, a Torino, alle 18.30.



Terapia letteraria, insomma, protagonista di un ciclo di incontri informativi che vede il coordinamento di Patrizia Camedda e che per l'evento del 3 febbraio potrà contare su Gloria Battaglini, psicologa e sessuologa, Debora Bonadin, fisioterapista e Tatiana Tsimba, biologa nutrizionista. Durante l'incontro si farà riferimento anche ai contributi letterari di Elisa Audino, Angela Donna, Rosanna Frattaruolo e Piera Giordano.



"Siamo soliti organizzare un paio di eventi al mese alla presenza di autori in cui si cerca di parlare di poesia in maniera semplice e inclusiva - dice Camedda -. Il nostro gruppo di lavoro si è consolidato negli anni e vuole essere al servizio degli altri: non vogliamo essere autoreferenziali, ma ci mettiamo la nostra passione per la parola e per la poesia".