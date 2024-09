Paura all'alba a Torino: alloggio in fiamme per colpa di un monopattino elettrico

Intervento all'alba dei vigili del fuoco in via Baracca a Torino per l'incendio di un alloggio. Intorno alle 5 i pompieri sono intervenuti, nella zona di Rebaudengo-Fossata, con carroautorespiratori e un'autoscala.

La causa

A causare le fiamme in un appartamento al secondo piano, di un edificio di 5, un monopattino elettrico. Seriamente danneggiato l'interno dell'abitazione, che rimarrà inagibile. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta: sul posto la Polizia Municipale ed tecnico comunale.