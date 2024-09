Bocconi killer per cani: ritrovati pezzi di carne con vetri, scatta l'allerta a Nichelino

Bocconi killer per i cani: scatta l'allerta a Nichelino

Si tratta dell'ennesimo episodio dall'inizio dell'anno, dopo che nei mesi estivi la situazione sembrava migliorata. Invece Nichelino torna a fare i conti con i bocconi 'killer' per i cani, stavolta con i pezzi di carne 'corretti' con pezzi di vetro.

Il ritrovamento in via Trento

Il ritrovamento è avvenuto nel parco di via Trento, nelle vicinanze del campo da bocce. La segnalazione di alcuni passanti e di un padrone di cane ha rilanciato l'allarme: per fortuna la zona è stata immediatamente ripulita, ma a questo punto si teme che altri episodi possano essere registrati in altre aree verdi della città.

Ora indaga la Polizia locale

Intanto è scattato l'allarme tra i residenti e gli amanti degli animali anche e soprattutto nelle aree cani. Sull'accaduto indaga la Polizia locale: non si esclude che il gesto sia da ricondurre a chi, stanco della maleducazione di quei padroni che non raccolgono le deiezioni dei loro amici a quattro zampe, abbia scelto di farla pagare a tutti con una decisione insensata.