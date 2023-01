Grugliasco festeggia nonna Anna per i suoi 100 anni

Il sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito sabato 21 gennaio, ha festeggiato, insieme ai parenti, la signora Anna Gerbino per i suoi 100 anni compiuti martedì 17 gennaio. Cento anni celebrati con una bella festa nella casa della figlia, in via La Marmora 180, che il sindaco ha sottolineato consegnando una lettera, un bouquet di fiori, un libro fotografico e una raccolta di cartoline d'epoca della città di Grugliasco, sperando di contribuire così a rendere ancora più serena questa giornata memorabile.