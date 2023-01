Castellamonte, auto colpita da tre colpi d'arma da fuoco mentre viaggia in strada: ma potrebbe trattarsi di un "errore"

Tre colpi d'arma fuoco sono stati esplosi contro un'auto che viaggiava in strada, attraversando la frazione Casa Rantano, una località alla periferia di Castellamonte, nel Canavese. Illeso, per fortuna, il conducente del mezzo.

L'episodio, avvenuto ieri mattina, è al momento avvolto del mistero. Le forze dell'ordine non escludono che si sia trattato di un'intimidazione nei confronti dell'uomo, né un tentativo di vendetta per qualcosa, ma c'è anche la possibilità che si sia semplicemente trattato di un errore e che i proiettili siano stati sparati da un cacciatore distratto che ha preso l'auto per un cinghiale.

Di certo, l'automobilista alla guida si è allontanato rapidamente e ha presentato denuncia ai carabinieri. I proiettili hanno colpito il retro della vettura, bucando la carrozzeria in tre punti.