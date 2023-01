Eventi, incontri e iniziative: Grugliasco onora il Giorno della Memoria

“Anche quest’anno – affermano il sindaco, Emanuele Gaito ed il vicesindaco, Elisa Martino - grazie al supporto della consulta antifascista, l’amministrazione comunale celebra il Giorno della Memoria che, ogni 27 gennaio, ricorda l’ingresso avvenuto nel 1945, dell'armata rossa sovietica prima e delle truppe alleate poi, nel lager polacco di Auschwitz, obbligando il mondo intero a prendere coscienza dell’orrore che milioni di ebrei e non solo avevano vissuto in luoghi come quello”.

Venerdi 27 gennaio, alle 10,30 e alle 21, al Teatro Le Serre, in via Tiziano Lanza 31, nel Parco Culturale Le Serre, andrà in scena lo spettacolo "8 passi tra il fumo dei campi" realizzato da Associazione 2.0 Camaleonte – Viartisti Teatro, dall'Istituto per i Beni Marionettistici ed il Teatro Popolare, dai danzatori del Centro Studio Danza "Denise Zucca" e della Compagnia Mixit, con l’Ensemble Magister Harmoniae dell'Associazione Musica Insieme, con la collaborazione della Fondazione Cirko Vertigo. Lo spettacolo del mattino sarà aperto alle classi della scuola primaria di secondo grado e della scuola secondaria di Grugliasco mentre lo spettacolo serate sarà dedicato a tutta la cittadinanza.Durante la serata interverranno il presidente della Consulta Antifascista di Grugliasco, Giuseppe Rizzo e presidente del comitato di sezione ANPI "68 Martiri" di Grugliasco, che presenterà l'avvio dell'iter ufficiale per ottenere la pietra d'inciampo in memoria del deportato politico grugliaschese Spartaco Bertoni.