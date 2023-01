Anziani nel mirino di una banda di ladri e truffatori: in quattro finiscono in manette, due sono torinesi [VIDEO]

Anziani nel mirino di una banda di truffatori: in quattro finiscono in manette, due sono torinesi

Nove furti in abitazione e venti truffe ai danni di inermi anziani. Sono i reati contestati ai quattro soggetti finiti agli arresti nell’ambito dell’operazione "Centauro", condotta dal Comando provinciale dei Carabinieri di Cuneo sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Asti.

In manette, reclusi in carcere ad Asti, sono finiti Daniel Decolombi, classe 1989, pregiudicato residente a Carmagnola, e Gabriele Barbero, classe 1985, di Villafranca Piemonte, nel pinerolese, entrambi facenti parte delle comunità Sinti dei due centri.

La misura degli arresti domiciliari è invece scattata nei confronti di Massimo Zara, classe 1972, anche lui di Villafranca Piemonte, e di Gilberto Appendino, carmagnolese del 1956, che secondo le indagini condotte finora sarebbe stato il ricettatore della banda.



Il primo della lunga serie di furti contestati ai quattro dai militari dell'Arma sarebbe stato commesso a Pralormo. I successivi hanno poi interessato diversi centri del Cuneese e del Basso Torinese.

I dettagli dell'operazione sono in corso di presentazione presso il Comando provinciale dell'Arma, alla presenza del comandante provinciale, colonnello Giuseppe Carubia, e del comandante del Reparto Operativo, tenente colonnello Angelo Gerardi.

Il primo colpo a Pralormo, con lo scooter. Da qui il nome dato all'operazione, "Centauro". Il modus operandi era sempre lo stesso: definito nei minimi dettagli, preceduto da sopralluoghi ed appostamenti, finalizzato ad agire in tempi brevi, al massimo dieci minuti. Preparatissimi, sempre con il volto coperto in caso di furti, che avvenivano con vetture con targa contraffatta. Dotati di scanner in grado di decodificare i codici dei cancelli elettrici o quelli delle chiavi delle vetture, agivano quando in casa non c'era nessuno, arraffavano tutto quello che potevano infilandolo in federe di cuscini ribate anch'esse nelle case e poi si allontanavano.

Venti le truffe attribuite al sodalizio, tutte in danno agli anziani. Di volta in volta si fingevano tecnici del gas o della luce, carpivano la fiducia della persona, muniti sempre di un tesserino con foto. Con le scuse più assurde, come la necessità di sanificare i soldi o i gioielli nel frigo o nel freezer, riuscivano a far radunare i beni e poi, approfittando di un attimo di distrazione delle vittime, li portavano via.

Senza mai usare violenza. La refurtiva poteva andare dai 2 agli 8 mila euro al massimo. Cifre non significative quanto il danno psicologico e sociale creato nelle persone colpite.

Essendo inutilizzabili i lettori di targhe o le telecamere, essendo sempre travisati e con targhe false, sono stati preziosi, ai fini delle indagini, i dettagli forniti dalle vittime, sia sui soggetti che sul tipo di vettura. "E' stato svolto un lavoro molto accurato di analisi delle foto e di ricostruzione dei percorsi delle vetture. Dopo aver individuato i soggetti, abbiamo proceduto con le intercettazioni telefoniche e ambientali. Ieri l'esecuzione delle misure", ha spiegato ancora il tenente colonnello.

Parte della refurtiva è stata recuperata: in particolare tre anelli con diamante e una collezione di monete d’argento. Trovata anche la chiave elettronica usata per aprire le vetture, oltre allo scanner che decodificava e consentiva di aprire i cancelli delle abitazioni e alla penna che verificava l'autenticità delle pietre preziose. Anche questo rende la misura del professionismo della banda.