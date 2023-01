Sta meglio la più grave delle due donne aggredite e ferite domenica: non è più in pericolo di vita

Sta meglio la donna ferita e ricoverata alle Molinette domenica: non è più in pericolo di vita

Sta meglio una delle due donne aggredite e ferite nella notte di domenica a Torino. La 28enne, accoltellata nel suo appartamento in via Biscarra, a Mirafiori, non è più in pericolo di vita.

Quaranta giorni di prognosi

La donna è ricoverata nel reparto di chirurgia delle Molinette, dove è stata operata poco dopo il suo ferimento: da fonti ospedaliere si apprende che la prognosi è di quaranta giorni.

Intanto proseguono le indagini delle forze dell'ordine per fare luce sui due episodi e capire se ci sia una matrice comune.

Già dimessa l'altra donna

Il secondo episodio, con vittima un'altra donna romena, era avvenuto in via Trino, in zona Barriere di Milano, dove una 24enne è stata ferita in strada con una coltellata alla schiena da un cliente, dopo un litigio.

Trasportata al Giovanni Bosco, è stata medicata e poi mandata a casa con una prognosi di 20 giorni.