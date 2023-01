Assolti perché "il fatto non sussiste". Il processo contro gli ex vertici di Gtt per gli incendi che si erano registrati in sei casi, tra il 2018 e il 2019, su alcuni bus di linea non ha portato alcuna conseguenza per gli imputati.

Assoluzione per l'ex ad del Gruppo Torinese Trasporti Walter Ceresa, il suo successore Giovanni Foti e il dirigente Flavio Balsi. Non è stato rilevato che ad originare i roghi sia stata la mancata manutenzione dei mezzi.