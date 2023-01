Jazz is Dead!: la rassegna torna in città per la sua sesta edizione

Jazz is Dead!, il festival musicale dedicato alle sonorità d'avanguardia e sperimentali, torna per la sua sesta edizione dal 26 al 28 maggio dal titolo "Chi sei?".

Festival nato dalla riflessione sulla vita e sull'evoluzione del genere jazz e cresciuto con l’intento di completare l’offerta musicale torinese, anno dopo anno, ha preso il volo e si è modellato acquisendo una propria identità, non definita ma del tutto riconoscibile, anche al di là del contesto cittadino, diventando in cinque edizioni un punto di riferimento della scena musicale sperimentale e alternativa nazionale e internazionale. Dopo un 2022 di successo tra pubblico e critica, Jazz is Dead! è una creatura evoluta.

"Consci della difficoltà di farsi carico di un fardello come il genere jazz - spiegano gli organizzatori - termine spesso abusato, talvolta relegato a semplice intrattenimento musicale di cene e cocktail bar, spesso confuso, a volte riconducibile a immaginari del passato, sempre fortemente protetto da cerchie conservatrici di musicisti e addetti al settore… Consapevoli della complessità del voler proclamare, sin dal nome, la morte del jazz, sacrilegi, un po’ nefasti e un po’ arroganti… Jazz is Dead! al contrario promuove una ricerca più viva che mai e vuol individuare il vigore in altre forme, in linguaggi nuovi, in un pubblico rinnovato; Jazz is Dead! è libertà, avventura e coraggio".

Ancora da stabilire la nuova location di quest'anno.

Per info e programma: jazzisdeadfestival.it