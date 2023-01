Giornata della Memoria: l'Ordine di Torino fa luce sugli ingegneri vittime delle leggi razziali

Si tratta di materiale di notevole valore storico per far conoscere e per non dimenticare l'infamia commessa a danno degli ingegneri torinesi. A seguito dell'applicazione della legislazione antiebraica introdotta in Italia dal regime fascista a partire dal 1938, in tutto il Paese gli ingegneri di origine ebraica subirono infatti l’espulsione “per via amministrativa” dagli Ordini (a loro volta già colpiti nella propria autonomia e inglobati d’autorità all’interno del sindacalismo di regime).



Dopo l’8 settembre 1943 e l’occupazione della Nazione da parte delle truppe tedesche, molti di essi e dei loro familiari furono costretti a nascondersi o a fuggire per sottrarsi a una nuova fase di persecuzioni che, con la piena e attiva partecipazione delle autorità fasciste della neonata Repubblica Sociale, andava ormai a minacciarne la vita stessa: una parte di essi fu poi deportata e trovò la morte nei campi di sterminio del Terzo Reich.