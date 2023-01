"Bimbi sicuri": a Grugliasco si parla di come prevenire il rischio di incidenti tra i più piccoli

Il Centro per le Famiglie COS presenta "Bimbi Sicuri", un appuntamento condotto dalla Salvamento Academy e in collaborazione con Hakuna Matata e il Comune di Grugliasco.

Il 28 gennaio, alle 9, presso la Città Universitaria della Conciliazione (Ingresso C in via Panealbo 72), si terrà un momento di approfondimento sull'importante argomento relativo alla prevenzione degli incidenti in età pediatrica. I genitori saranno invitati ad una lezione pratica, dimostrativa e interattiva sulle manovre di disostruzione delle vie aeree pediatriche e, oltremodo, verranno trattati anche temi relativi alla nanna sicura ed alla prevenzione della mortalità infantile.