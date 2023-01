Meteo: nel weekend sole su Torino e provincia, ma il freddo ci farà compagnia

Un continuo afflusso di aria fredda dal nordest Europa manterrà le temperature rigide e sotto la media del periodo almeno per tutto il fine settimana. Da lunedì temperature in rialzo ma più per effetto del Foehn (causa rotazione delle correnti da nord) che per un cambio di aria vero e proprio. In tutto ciò continua l'assenza di precipitazioni consistenti.

A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi, venerdì 27, a domenica 29 gennaio

Cielo molto nuvoloso o coperto oggi, con graduale attenuazione della nuvolosità da domani, e ampie schiarite domenica. Temperature in montagna ampiamente sotto lo 0, in pianura le massime non andranno oltre i 5/6 °C oggi e domani, poi cominceranno a risalire da domenica.

Le minime saranno attorno allo 0 o negative con estese brinate e gelate, eccetto in zone dove persisteranno deboli correnti notturne e/o copertura nuvolosa. Venti deboli nordorientali oggi su pianure, assenti o di direzione variabile domani e domenica.

Da lunedì 30 gennaio

Le correnti in quota si disporranno da nord/nordovest, con conseguente aumento delle temperature causa effetto Foehn. Queste quindi saranno in media o poco sopra, in un contesto di belle giornate soleggiate o al più velate almeno fino a metà settimana.

