Opportunità di business e investimento: il Piemonte dell'innovazione in missione a New York

Opportunità di business e investimento sono stati al centro della missione istituzionale ed economica promossa dalla Regione Piemonte e organizzata da Ceipiemonte dal 23 al 26 gennaio a New York a traino del passaggio di consegne tra Lake Placid e Torino per le Universiadi 2025.

“Le sinergie create nel corso di questa missione, che vanno a consolidare rapporti già instaurati e a crearne di nuovi, non sono narrazioni retoriche prive di ricadute. Se una giovane azienda innovativa come Electra Vehicles ha deciso di investire in Piemonte e assumere 50 giovani professionisti è merito del ruolo di facilitazione svolto da Ceip - afferma l’Assessore regionale all’Internazionalizzazione Fabrizio Ricca – Nel corso di questi incontri a New York abbiamo portato a casa importanti successi che si tradurranno in posti di lavoro e investimenti”.

“Gli Stati Uniti sono la prima nazione per investimenti nella nostra regione: un’impresa estera su quattro presenti in Piemonte proviene dagli USA - ha dichiarato Dario Peirone, Presidente di Ceipiemonte –. Aerospazio, meccatronica, ICT, scienze della vita, automotive e molto altro: il Piemonte offre un bacino di alte competenze e tecnologie sempre all’avanguardia e ad alto valore aggiunto combinate con una proposta localizzativa e possibilità di investimento e partenariato uniche. Queste sono le carte vincenti che ci hanno permesso in questa settimana di gettare le basi per importanti sviluppi sul nostro territorio con interlocutori di realtà internazionali interessate a investire in Piemonte”.

La missione ha visto due importanti eventi di promozione territoriale in cui il Piemonte è stato assoluto protagonista che hanno radunato la business community internazionale di New York e una densa agenda di appuntamenti con aziende interessate a investire in Piemonte, fondi di investimento che hanno potuto approfondire l’ecosistema economico e produttivo del territorio e start-up che guardano al Piemonte come meta ideale di crescita in competenze e innovazione.

Grazie all’azione coordinata tra Ceipiemonte e ICE Agenzia, martedì 24 gennaio l’evento “MEET PIEMONTE ECOSYSTEM & ITS INVESTMENT OPPORTUNITIES” ha riunito aziende, investitori, studi legali e banche d’affari, interessate ad approfondire le competenze e le opportunità di business e di investimento del territorio. L’evento si è aperto con i saluti del Console Generale d’Italia a New York, Fabrizio di Michele, seguito dall’Assessore all’Internazionalizzazione della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, dal Direttore ICE New York, Antonino Laspina, da Dario Peirone, Presidente di Ceipiemonte, e Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino.

Mercoledì 25 gennaio nella sede di JVP - Jerusalem Venture Partners – partner di Ceipiemonte, società di sviluppo economico e key player internazionale del mondo dell’innovazione – si è tenuto l’evento FROM PIEMONTE TO NYC - CLIMATECH AND SUSTAINABLE BUSINESS AND OPPORTUNITIES, che si è focalizzato sull’ecosistema innovativo del territorio.

A fare gli onori di casa, l’Assessore all’Internazionalizzazione della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, Dario Peirone, Presidente di Ceipiemonte e il fondatore di JVP, Erel Margalit, in video da Gerusalemme. In questa occasione, il Piemonte dell’alta tradizione manifatturiera e tecnologica e le opportunità per le start up sono state illustrate con le testimonianze tra gli altri di Fabrizio Martini CEO e co-fondatore di Electra Vehicles, start up americana con sede a Boston che, grazie al supporto di Regione Piemonte e Ceipiemonte ha aperto una sede a Torino, Johan Schwind - Managing Director - URBAN-X, Edoardo Sabatino, Vice Presidente Sustainable Finance di Intesa Sanpaolo. Interessante videomessaggio da parte di Stefano Serra, Presidente AMMA, e Giorgia Garola, Vice Presidente di Ceipiemonte e Vice Presidente Unione Industriali Torino, che hanno parlato dei progetti del Piemonte sulle nuove tecnologie della mobilità.

“Abbiamo voluto coinvolgere Electra Vehicles - conclude il Presidente Peirone - start-up americana estremamente innovativa nel campo della mobilità elettrica, come caso di successo di un’azienda che, tra tutte le location europee, ha scelto Torino e il Piemonte per insediarsi. La scelta è caduta su di noi proprio perché hanno potuto usufruire del supporto di un ente come Ceip e collocarsi in un ecosistema ricco di opportunità, capitale umano qualificato, partner e investitori”.