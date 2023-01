Giorno della Memoria: a Chieri mostra fotografica e visita nel cortile del ghetto ebraico

Dalle immagini delle catture all’interno dei ghetti a quelle sul dramma dei campi di concentramento, passando per il silenzio e il vuoto di Auschwitz e Birkenau. In occasione del Giorno della Memoria, oggi, venerdì, alle 15 si inaugura a Chieri la mostra fotografica “Per non dimenticare”, nei suggestivi spazi della Fine-Art Images Gallery di via San Giorgio 2.

L’esposizione nasce dal lavoro del fotografo Giorgio Gatti, classe 1958, che ama definirsi come un “fotografo umanista”. Fa questo mestiere da 35 anni e scatta solo in bianco e nero. Negli anni ha prodotto reportage sociali e documentari per istituzioni pubbliche e private. Divide il suo lavoro tra l'Italia e la Francia, la nazione che lo ha adottato.

«Una decina di anni fa, mi fu concesso di entrare nei campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau senza visitatori - racconta - Mi permise di documentare quei luoghi da una prospettiva diversa: sperimentai il vuoto e il silenzio. In questa mostra è possibile vedere il risultato di quell’esperienza».

Nella galleria si trovano esposte anche 14 immagini di archivio di quei campi di concentramento, che costituiscono una narrazione di cosa succedeva agli ebrei da quando venivano catturati nei ghetti alla loro deportazione.

«L’obiettivo è di far capire ai giovani che cos’era quella realtà, oggi poco conosciuta, se non sui libri di storia. In un certo modo, vogliamo prepararli a ciò che vedranno quando andranno ad Auschwitz e Birkenau».

La mostra è anche frutto della collaborazione con l’Associazione Carreum Potentia. Insieme a loro, domenica verrà organizzata una passeggiata per la Chieri ebraica, col patrocinio del Città di Chieri.

Ritrovo alle 15,30 in piazza Umberto I, con tappe alla mostra e nel cortile del Ghetto ebraico, dove saranno proiettate delle immagini sulle tragedie che si consumavano all’interno dei ghetti.

Sarà possibile visitarla anche domani e domenica, in orario 9-12,30 e 15-19. Ingresso libero.

Per informazioni: 388-356.25.72; info@carreumpotentia.it.