"Play on board 2023", torna a Grugliasco la festa del gioco intelligente

Dopo tre anni di attesa ritorna a Grugliasco Play On Board, giunta alla terza edizione, dopo le due del 2019 e del 2020. Dal 4 al 5 febbraio la Nave del Parco Le Serre diventerà quindi la sede di una festa dove il gioco e lo stare insieme giocando sono il primo obiettivo.

Focus, anche per quest’anno, saranno i giochi da tavolo, di ruolo e le escape room: socialità ludiche che durante i vari lockdown degli ultimi anni hanno trovato un nuovo pubblico a cui aprirsi e raccontarsi. “Le restrizioni recenti hanno sì impedito alle persone di riunirsi in grandi eventi come il nostro ma, di contro, hanno risvegliato il bisogno di socialità e avvicinato tantissime persone al mondo del gioco analogico come veicolo di condivisione” afferma Luca Parri, di GrugliascoPlay aggiungendo: “ritornare a organizzare Play On Board è un piacere per noi anche e soprattutto per poter accogliere e raccogliere i frutti dei tempi e il nuovo pubblico dei giochi in un contesto che in molti ancora non sono riusciti a esplorare”.

La formula della manifestazione, per il 2023, mette il gioco al centro, proponendo agli ospiti dell’evento esperienze ludiche immersive e variegate. “Abbiamo voluto, dopo tre anni, ricominciare dedicandoci al gioco e rendendolo a tutti gli effetti protagonista assoluto della manifestazione” dichiara Simone Antonucci di GrugliascoPlay in merito alle attività proposte (ludoteca con centinaia di giochi in prestito, avventure di giochi di ruolo pensate ad hoc per l’evento ed escape room esclusive) aggiungendo: “Tassello fondamentale di questo sono le tante realtà associative locali, gli editori e i partner commerciali che hanno voluto negli anni affiancare GrugliascoPlay, garantendoci tante persone pronte a spiegare e a illustrare il grande mondo dei giochi”.

Play On Board si colloca nel calendario di eventi legati alle celebrazioni di San Rocco, patrono di Grugliasco, in merito alla questione Tiziana Pistelli - presidente della Pro Loco grugliaschese - ha dichiarato: “Siamo contenti di poter proporre un calendario ricco per la festa partonale, e tra questi eventi non poteva mancare Play on Board. Le edizioni precedenti hanno dato alle famiglie della zona la possibilità di scoprire un modo di giocare sociale, condiviso ed etico lontano dalle logiche dannose dell’azzardo; diventando anche un punto di riferimento per gli appassionati del Piemonte e delle regioni limitrofe. Per questo siamo orgogliosi di poter riproporre quella che per noi è una vera e propria festa del gioco”.