Nichelino, Ail e Ochestra Juvenilia organizzano un concerto di solidarietà 'in maschera' al teatro Superga

Quando l'arte e il divertimento sii alleano a fine di bene. Dal 2015 AIL Torino e Orchestra Juvenilia organizzano un evento annuale dedicato alla musica e alla solidarietà, che quest’anno si terrà il 10 febbraio alle ore 20.45, nell’ambito delle attività dedicate al Carnevale Nichelinese, sul palco del Teatro Superga.

Violinisti e danzatori

Il “Concerto per AIL” di quest’anno vedrà impegnati i giovani violinisti dell’Orchestra “Juvenilia” diretta dal maestro Anna Paraschiv che saranno accompagnati dal Coro Pequeñas Huellas e dal Coro PIESSEGI diretto dal maestro Maria Silvia Merlini e da Adriana Oderdo. Nel corso della serata sul palco si esibiranno inoltre i danzatori del centro A.S.D. Lineainmovimento coordinati da Lorella Piolatto, le soliste Elisa Nali e Fe’ Avouglan e le violiniste Chiara Cappello e Celeste Virginio (vincitrici rispettivamente delle edizioni 2021 e 2022 di “Nichelino got’s talent”).

Da “Nichelino got’s talent” al palco del teatro Superga

La direzione artistica dell’evento è a cura dei maestri Anna Paraschiv e Diego Mingolla che, insieme a Pasquale Buonarota, autore e attore della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino e collaboratore dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, condurranno la serata. In questi anni l’ensemble strumentale “Juvenilia”, composto da violinisti a partire da sei anni, si è distinto per aver valorizzato il talento di tantissimi giovani. Un impegno consolidato nella partecipazione a diversi concorsi, e riconosciuto fin dal 2015 con il premio speciale Regione Piemonte “Giovani Interpreti città di Torino”.

Galleano: "Ritorna un appuntamento tradizionale"

“Sono davvero felice - dichiara Federica Galleano, Presidente di Ail Torino - che possa riprendere la collaborazione con l’Associazione “Juvenilia” per il tradizionale concerto annuale. Un momento che vede sul palco tanti giovani artisti che potranno diventare i protagonisti di domani. Un coro di voci, musica e danze per celebrare un momento importante di festa e condivisione per tutte le famiglie e per Ail in particolare, che si impegna, anche in questa occasione, a incontrare la propria “famiglia allargata”: i pazienti e i loro cari, i volontari e il personale sanitario”.

L’incasso della serata sarà destinato al sostegno dell’attività di AIL Torino. Per informazioni e prenotazioni: 3739005706